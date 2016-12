Comune di Cagliari – Attivato il servizio Fatture e Documenti Fiscali on-line

Cagliari, 30 Dic 2016 – Gli utenti dei servizi Asili Nido, Scuola Civica di Musica e Prestazioni Assistenziali potranno visualizzare e scaricare i propri documenti fiscali dal pc personale.

E’ stato, infatti, attivato dal Comune di Cagliari il nuovo servizio “Fatture e documenti fiscali on-line” collocato all’interno della sezione “Servizi on-line” del portale istituzionale www.comune.cagliari.it.

Il servizio consentirà agli interessati di poter scaricare le fatture emesse a loro nome dal Comune di Cagliari e i cedolini paga per i redditi assimilati al lavoro dipendente (CO.CO.CO., gettoni di presenza per componenti esterni commissioni istituite per Legge, borse di studio).

Per poter accedere alla nuova funzionalità, sarà necessario registrarsi nel portale www.comune.cagliari.it come utente con “profilo forte”.

