Attività della Polizia Stradale in Sardegna nel 2016

Cagliari, 30 Dic 2016 – Dall’inizio dell’anno al 31 dicembre 2016, il Compartimento Polizia Stradale della Sardegna, per il tramite dei Reparti dipendenti, ha messo in campo 11.706 pattuglie di vigilanza stradale. Rispetto al 2015, sono stati potenziati i servizi di controllo delle velocità. Infatti, sono stati effettuati 384 servizi con misuratori di velocità (+7 %). Nel corso dei servizi di vigilanza sono state contestate 34.210 infrazioni al c.d.s. (+7%), di cui 2.210 per eccesso di velocità (+62%).

Durante il 2016 sono stati, inoltre, intensificati i controlli sull’uso dei sistemi di ritenuta (uso delle cinture di sicurezza dei conducenti e passeggeri), dai quali sono state contestate 4.867 infrazioni, e sull’uso del telefono cellulare durante la guida (1.200 infrazioni).

Attività di controllo – L’attività di controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti è costante anche nel 2016, infatti, sono 55.189 i conducenti controllati da questa Specialità con etilometro e precursori. Sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza 1.075 conducenti (+4.5%), 41 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I documenti ritirati nel corso del 2016 sono 2.931 patenti di guida e 1.773 carte di circolazione.

Annualmente il Ministero dell’Interno predispone un piano di controllo dei veicoli commerciali, onde contrastare il fenomeno dell’abusivismo nel settore dell’autotrasporto, il rispetto dei tempi di guida e di riposo nella conduzione di tali veicoli, ecc. L’attività in questione, coordinata in ambito nazionale dal Servizio Polizia Stradale, prevede un’equa ripartizione, tra le Forze di Polizia, del controllo dei veicoli commerciali circolanti in Italia. L’aliquota assegnata, per l’anno 2016 alla Polizia Stradale in Sardegna è stata raggiunta con 7.106 veicoli controllati, confermando la particolare attenzione che la Polizia Stradale pone in Sardegna al contrasto dell’abusivismo nel settore dell’autotrasporto.

Attività infortunistica – Lo schema di seguito, illustra l’attività infortunistica di questa Specialità nell’anno 2016 ed il confronto con l’anno precedente:

INC. RIL. MORTALI DECEDUTI CON LESIONI FERITI CON SOLO DANNI ANNO 2016 974 23 26 490 830 461 ANNO 2015 1.043 28 30 550 942 465

Stragi del sabato sera – Per tutto l’anno 2016, per contenere fenomeno infortunistico delle c.d. “stragi del sabato sera”, questa Specialità ha attivato e potenziato, nei fine settimana, 338 servizi di controllo, con un impiego di oltre 460 pattuglie.

Nel corso dei servizi sono stati controllati, con etilometri e precursori, 5.865 conducenti (4.291 uomini e 1.574 donne). Il 6,3% circa è risultato positivo al test di verifica del tasso alcoolemico (326 uomini e 42 donne). Sono state denunciate 358 persone per guida in stato di ebbrezza; 4 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati 46 veicoli, di cui 22 veicoli ai fini della confisca.

Attività di Polizia Giudiziaria – Nel corso di operazioni di Polizia Giudiziaria sono state tratte in arresto 17 persone e denunciate all’Autorità Giudiziaria 46 persone. Inoltre, sono stati oggetto di controllo di Polizia nr.239 esercizi pubblici connessi con la circolazione stradale. Infine, nel corso del 2016 sono state sequestrate in operazione di P.G. 4 armi e 3.975,16 gr. di sostanze stupefacenti.

Attività d’informazione sui temi della sicurezza stradale – La Polizia Stradale ha fornito il proprio contributo per l’informazione e la diffusione delle tematiche sulla la sicurezza stradale presso le scuole primarie e secondarie, in tutte le province della Sardegna e con il coinvolgimento di circa 3.000 studenti. Sono stati realizzati molteplici servizi radio-televisivi di sensibilizzazione, nel corso dei quali sono state affrontate tematiche sulla sicurezza stradale in genere, nonché l’approfondimento sui comportamenti di guida corretti e finalizzati alla prevenzione degli incidenti stradali.