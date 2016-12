Algerino di 38 anni arrestati dagli agenti della Mobile di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 30 Dic 2016 – Nell’ambito di servizi mirati di controllo del territorio intensificati a seguito di numerose richieste da parte di cittadini, in particolare nel quartiere Marina, dove negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi episodi ad opera di cittadini stranieri, personale della Squadra Mobile ha arrestato algerino per spaccio di sostanza stupefacente.

Intorno alle ore 11.30 di ieri i poliziotti del gruppo Falchi della sezione “Criminalità diffusa” della Mobil cagliaritana, hanno notato nella via Sardegna, Djbali Hamdi, di 38 anni, che stazionava all’esterno del bar. Notato il via vai dei giovani acquirenti, lo straniero è stato bloccato mentre cercava di allontanarsi e poi, durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso di 5 grammi di hashish.

Quindi il magrebino è stato dichiarato in arresto e questa mattina stessa è stato sottoposto al rito direttissimo