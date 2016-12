Servizio di controllo del territorio periodo natalizio da parte dei carabinieri della compagnia di Nuoro: due persone arrestate per atti persecutori e 13 denunciate in stato di libertà

Nuoro, 29 Dic 2016 – Durante gli ultimi 15 giorni del periodo natalizio, numerosi sono stati i controlli espletati dai carabinieri della Compagnia di Nuoro, in particolare le numerose pattuglie hanno effettuato un totale di due arresti e 13 denunce a piede libero.

Uno degli arresti è avvenuto a seguito di una denuncia presentata per il reato di Stalking, arrestato un uomo di 48 anni, che a seguito di attività investigativa dovrà scontare la pena della reclusione di 1 anno e 6 mesi nel carcere di Nuoro. Infatti, era da diverso tempo che, in barba al divieto di allontanamento già emesso dall’ autorità competente, continuava a pedinare notte e giorno la ex moglie.

Altro arresto, sempre per stalking, è stata operato a carico di un uomo del nuorese, di 45 anni, anche in questo caso a seguito di molestie perpetrate nei confronti della ex moglie e dei due figli minorenni, l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione di Nuoro agli arresti domiciliari.

Tra le 13 denunce invece i reati perseguito sono: detenzione ai fini di spaccio, guida in stato d’ebbrezza, porto di oggetti atti ad offendere, inosservanza dei provvedimenti dell’A.G., violazione di foglio di via obbligatorio, quasi tutti i destinatari sono pregiudicati del posto. Numerose anche le misure di prevenzione emesse nei confronti di pregiudicati barbaricini.