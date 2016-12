Protezione civile, da giunta 800mila euro per prevenzione rischi. Spano: potenziata la sensoristica della rete fiduciaria

Cagliari, 29 Dic 2016 – La Giunta, su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente, Donatella Spano, ha oggi approvato lo stanziamento di 811mila euro per il potenziamento della sensoristica della rete fiduciaria di Protezione civile utilizzata ai fini AIB, antincendi boschivi. In sostanza alla rete fiduciaria in telemisura di Protezione Civile, cioè la rete delle stazioni di monitoraggio, viene aggiunta una sensoristica per la valutazione di una serie di variabili meteo.

“Puntiamo di iniziare a utilizzare l’ampliamento della rete già nella prossima campagna antincendi – afferma l’assessora Spano –. Il sistema così implementato ci permetterà, infatti, il monitoraggio in tempo reale delle variabili meteo utilizzate dalla modellistica antincendi e confermare o meno lo scenario. Inoltre i dati della rete – conclude l’esponente dell’Esecutivo – sono utilizzati anche dal Sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico per le finalità di Protezione civile”.

Sarà l’Arpas ad avere il compito di installare nuovi sensori anemometrici, di adeguare le stazioni termometriche, attraverso la sostituzione degli attuali sensori con nuova strumentazione che consenta la misura del dato termo-igrometrico, e di inserire i sensori per la misura della radiazione solare.