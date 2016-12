Industria, giunta approva direttive in materia di prestazione energetica in edilizia

Cagliari, 29 Dic 2016 – La Giunta regionale, su proposta dell’assessora dell’Industria, Maria Grazia Piras, ha approvato le direttive regionali in materia di prestazione energetica in edilizia. In tal modo si attuano le disposizioni comunitarie e nazionali relative all’applicazione del metodo di calcolo delle prestazioni energetiche e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. “Stiamo proseguendo nell’attuazione del Piano Energetico Regionale approvato nell’agosto scorso”, dice l’assessora Piras commentando l’approvazione della delibera.

“Con questo provvedimento diamo le direttive per l’attestazione delle prestazioni energetiche degli edifici privati. Come sappiamo gran parte del patrimonio edilizio in Sardegna ha una classe energetica molto bassa. Con i fondi del POR – continua la titolare dell’Industria – ci occuperemo degli immobili pubblici. Con questa delibera aiutiamo i privati ad avere una direzione chiara e omogenea nelle opere di efficientamento e mi auguro che in sede di finanziaria possa trovare spazio un fondo che agevoli gli investimenti delle famiglie per il miglioramento dell’efficientamento energetico delle proprie abitazioni”.