Guardia di finanza: denunciato minorenne trovato in Possesso di stupefacenti nel Parco Mario Cervo di Olbia

Olbia, 29 Dic 2016 – I militari della Squadra Cinofili della Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia, hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari, un olbiese di appena 15 anni, trovato in possesso di quaranta grammi di marijuana, all’interno di un parco pubblico di Olbia.

Tale servizio rientra in una intensificazione di controlli nell’ambito cittadino in questo periodo festivo. In particolare, in un controllo di rito effettuato sulle vie cittadine nei pressi del parco pubblico Mario Cervo di Olbia, l’attenzione dei militari veniva richiamata da Zatto, il pastore tedesco addestrato nella ricerca di droga, che segnalava la presenza di sostanze stupefacenti su un ragazzo di giovanissima età.

Immediata la reazione dei militari che hanno inviato il 15enne ad esibire eventuali sostanze illecite occultate; lo stesso, dopo un’iniziale titubanza, consegnava un involucro contenete ben quaranta grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Per tale illecita detenzione il minorenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari a cui dovrà rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.