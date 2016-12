Consiglio Sardegna – Centri antiviolenza e Case di accoglienza, Sesta Commissione esprime parere favorevole alla ripartizione dei fondi

Cagliari 29 Dic 2016. La Sesta Commissione del Consiglio regionale, a maggioranza, ha espresso parere positivo al riparto dei fondi per il funzionamento dei Centri antiviolenza e le Case di accoglienza deliberato dalla Giunta regionale lo scorso 20 dicembre.

Le risorse per il 2017 ammontano a un milione di euro (700mila trasferiti dal Fondo nazionale per le Politiche Sociali e 300mila a valere sul bilancio regionale). Il 70% dello stanziamento sarà destinato alle Case di accoglienza, i restanti 300 mila euro saranno invece equamente ripartiti tra gli otto Centri antiviolenza presenti in Sardegna. Alla Provincia del Sud-Sardegna sarà riconosciuta la competenza nella gestione del Centro antiviolenza del Medio Campidano e l’avvio della sede operativa del Sulcis Iglesiente.

«Per evitare che le strutture siano costrette ad anticipare le spese le risorse saranno trasferite in un’unica soluzione – ha spiegato l’assessore alla Sanità Luigi Arru – il nostro obiettivo è la semplificazione».

L’assessore ha poi comunicato alla Commissione che per il 2017 saranno disponibili altri 889mila euro provenienti anche questi dal Fondo del Ministero per le Politiche Sociali.