Comune di Cagliari – Bando per l’assegnazione di un posteggio per la vendita e la degustazione di ricci a Su Siccu

Cagliari, 39 Dic 2016 – Pubblicato il bando per l’assegnazione di n. 1 posteggio per la vendita e la degustazione di ricci, composto da 2 chioschi/gazebo con teli in PVC poggianti su una superficie calpestabile e relativo spazio di circa mq. 60 per la degustazione, nell’area di proprietà comunale situata in località Su Siccu, tra il Viale Colombo e la Via Caboto.

Gli interessati dovranno far pervenire le domande di partecipazione, redatte secondo le modalità indicate nel bando, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 10 gennaio 2017.

Bando e allegati sono scaricabili dal link sotto indicato.

http://www.comune.cagliari.it/portale/it/bnd_altri_dettaglio.page?contentId=BND169472