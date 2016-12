Asl Lanusei – Giornata della Trasparenza on line

Lanusei (Nu), 29 Dic – Il 30 dicembre 2016 la Asl di Lanusei promuove la Giornata della Trasparenza on line. Prevista dall’articolo 10 del Decreto legislativo numero 33/2013 (il “decreto Trasparenza”), la giornata ha l’obiettivo di coinvolgere i cittadini e i portatori di interesse nei percorsi di valorizzazione della trasparenza, dell’accessibilità alle informazioni e ai processi organizzativi nella pubblica amministrazione, attraverso momenti di confronto e di ascolto.

In particolare l”Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) individua due finalità: la partecipazione dei cittadini nell’individuazione delle informazioni di concreto interesse per la collettività, il coinvolgimento dei cittadini nell’attività dell’amministrazione per il miglioramento della qualità dei servizi.

La Asl ha predisposto un documento di presentazione dell’Azienda e dei suoi servizi e dei principali strumenti della Trasparenza come la Sezione Trasparenza del sito internet (raggiungibile al seguente link), l’Accesso civico (il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni, i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo) e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (l’atto forma le che attesta e dichiara la politica di prevenzione del rischio corruttivo che l’ASL intende perseguire nel periodo di riferimento al fine di garantire il corretto e trasparente funzionamento).

La Asl di Lanusei invita i cittadini e tutti i portatori di interesse a essere parte attiva nel percorso della Trasparenza consultando la documentazione e contattando l’Azienda per suggerimenti e per segnalare eventuali criticità all’indirizzo mail: trasparenza.anticorruzione@asllanusei.it

Le novità – Il decreto FOIA Freedom of Information Act

Le nuove norme sulla trasparenza – che introducono una legislazione sul modello del Freedom of Information Act (Foia) dal nome della prima legge sulla trasparenza approvata negli Usa nel 1966 – entrano sono entrate in vigore il 23 dicembre 2016. Il Foia prevede che chiunque possa esercitare il diritto di accesso generalizzato ad atti e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. Con il Foia ogni cittadino, in quanto tale, può chiedere di sapere ed esercitare per questa via un controllo civico.

Per saperne di più e consultare la documentazione sulla trasparenza:

http://www.asllanusei.it/index.php?xsl=7&s=54228&v=2&c=145