Pregiudicato di Uta arrestato dai carabinieri per furto aggravato.

Uta (Ca), 27 Dic 2016 – Carabinieri della Stazioni di Uta hanno arrestato un uomo con l’accusa di furto aggravato, sorpreso nella notte tra il 26 e il 27 dicembre mentre trasportava delle bobine di rame appena rubate da un campo agricolo.

Quando i militari lo hanno fermato, Maurizio Mascia, di 44 anni, ha subito capito che non ci sarebbe stato scampo. Infatti, nell’abitacolo trasportava circa 30metri di rame, per un valore di diverse centinaia di euro. Quindi gli uomini dell’Arma lo hanno perquisito ed hanno subito ricollegato il controllo ad un furto appena consumato e così per l’uomo, che aveva già diversi precedenti, sono scattati gli arresti domiciliari a Decimomannu ove risiede, in attesa del rito direttissimo.

La refurtiva è stata interamente restituita dai militari di Uta al legittimo proprietario.