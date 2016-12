Pregiudicato di Cagliari arrestato dal personale della Polizia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 27 Dic 2016 – Gli Agenti della Squadra Volanti hanno arrestato Massimiliano Strazzera, di 38 anni, cagliaritano, pluripregiudicato, per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’episodio è avvenuto intorno alle ore 13:35 di ieri quando un equipaggio di una Volante ha fermato per un controllo l’uomo mentre percorreva in biciletta la via Bacaredda dove Strazzera è stato riconosciuto dai poliziotti, non solo per i suoi precedenti penali, ma anche perché lo scorso 22 dicembre durante una attività di prevenzione alla vista della vettura della Polizia si era dato alla fuga facendo perdere le tracce.

Durante il controllo all’interno di un borsello gli uomini della Polizia di Stato hanno rinvenuto un contenitore di plastica contenente piccole dosi di sostanza stupefacente tipo hashish ed un coltellino. Successivamente è stata effettuata anche la perquisizione domiciliare dove sono stati trovati circa 40 grammi di hashish, quattro bilancini di precisione, bustine per il confezionamento ed un coltello a serramanico.

Quindi è stato dichiarato in arresto e su disposizione del P.M. di turno, è stato accompagnato in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione in attesa del processo con rito per direttissima previsto per la mattinata odierna.