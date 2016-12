Trovato un fucile dai carabinieri durante un controllo: deferito in stato di libertà nomade di 30 anni.

Carbonia, 26 Dic 2016 – I carabinieri della compagnia di Carbonia, hanno deferito in stato di libertà per detenzione abusiva di armi e munizioni H.A., di 30 anni, in città presso campo nomadi “Sirai”, sottoposto alla misura restrittiva della detenzione domiciliare.

I militari, durante un controllo dell’uomo, hanno rinvenuto nelle pertinenze della sua abitazione un fucile doppietta a cani esterni calibro 16 con le canne tagliate, occultato in un sacco della spazzatura, nonché 9 cartucce marca rio calibro 16 caricate a pallettoni.