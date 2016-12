La Polizia di Stato vicino a chi soffre negli ospedali: dirigente e personale del Commissariato di Iglesias in visita all’Ospedale del Bimbo di Iglesias.

Iglesias, 27 Dic 2016 – Anche per queste festività la Polizia di Stato sul territorio è vicina ai cittadini. Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias nella mattinata la vigilia di Natale ha visitato l’Ospedale del Bambino C.T.O. di Iglesias per consegnare dei regali ai bambini che si trovano ricoverati nella struttura in questo periodo di festività.

L’iniziativa, che ha trovato la spontanea partecipazione di tutti gli Operatori di Polizia del Commissariato nel contribuire con le proprie risorse all’acquisto dei doni, è stata denominata “Regala un Sorriso”, con l’intento di esprimere la propria vicinanza alla sofferenza di una decina di bambini ricoverati ed alle loro famiglie, facendo trovare sotto l’albero un regalo da parte della Polizia di Stato.