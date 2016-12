George Michael è morto, aveva 53 anni. La polizia britannica: “Decesso inspiegato ma non sospetto”

Londra, 26 Dic 2016 – La notizia arriva nel giorno di Natale, dopo un 2016 che per la musica non poteva essere più funesto.

È morto George Michael, una delle icone della musica degli anni 80 e u artista ancora giovane, che aveva solo 53 anni.

La popstar britannica è deceduta nella sua casa di Goring, in Inghilterra. A sconvolgere è anche il mistero che avvolge le sue ultime ore e che rende non ancora chiare le cause della morte.

La pubblicista Cindi Berger ha detto che Michael non era ammalato; il manager Michael Lippman afferma che si è trattato di insufficienza cardiaca; la famiglia in una dichiarazione dice che “è morto serenamente a casa nel periodo natalizio”.

La polizia, intervenuta ieri dopo una chiamata, ha definito il decesso “inspiegato ma non sospetto”.

Tra i giganti del pop degli anni ’80 e ’90, Michael ha goduto di grande popolarità fin dall’inizio della sua carriera con gli Wham! – in coppia col chitarrista Andrew Ridgeley – e poi da solista con successi come ‘Wake me up before you go-go’, ‘Careless whisper’, ‘Young guns (go for it)’ e ‘Freedom’.

È il grande successo di natale degli Wham! Era la metà degli anni ’80 quando questo brano irruppe nelle Music Charts di tutto il mondo, imponendo il pop dei due giovani ragazzi inglesi agli adolescenti di tutta Europa e di tutto il mondo. Fu un successo strepitoso ma oggi che George Michael è morto a soli 53 anni proprio nel giorno di Natale quel “Last Christmas” assume un suono del tutto diverso.

Ha venduto oltre 100 milioni di album nel mondo; ha guadagnato numerosi Grammy e American music awards; ha duettato tra gli altri con Aretha Franklin, Ray Charles e Luciano Pavarotti.

Immediato il cordoglio del mondo della musica “Ho perso un caro amico, l’anima piu’ gentile e generosa e un artista geniale”, ha scritto Elton John su instagram. “Addio amico mio! un altro grande artista ci lascia”, dice Madonna su Twitter, invitando il 2016 ad andare a quel paese, eufemisticamente parlando.

“Il mio cuore è spezzato. George è stato un genio musicale e sono grata di averlo conosciuto”, afferma Liza Minelli su Facebook.

La perdita di Michael arriva in un anno di lutti nel mondo della musica, con David Bowie, Prince e Glenn Frey tra coloro che sono morti prima dei 70 anni.