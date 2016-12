Arrestati dai carabinieri della radiomobile di Carbonia due giovani uno russo e l’altro ucraino per danneggiamento aggravato, insolvenza fraudolenta, ubriachezza e resistenza a Pubblico Ufficiale

Carbonia, 26 Dic 2016 – Alle ore 20.00 circa di ieri sera, la centrale operativa dove è attestato il numero di emergenza pubblica 112, ha ricevuto una richiesta d’intervento da parte del signor C.A., 35enne, titolare del bar “Lisa” il quale riferiva di stare seguendo un furgone Vw Multivan di colore verde, con a bordo due persone che nel primo pomeriggio avevano chiuso, senza apparente motivo, le saracinesche dell’acqua del suo esercizio pubblico, causandogli la temporanea ‘interruzione del servizio e che questi si erano allontanati subito dopo aver commesso il fatto. L’uomo ha inoltre riferito che aveva visto tutto dall’impianto di video sorveglianza.

Nel frattempo ha inoltre detto agli uomini della centrale operativa cc che stava seguendo il mezzo per dare tempo ai carabinieri di intervenire e che nel frattempo il mezzo dei due soggetti aveva appena urtato, in via Brigata Sassari, una Opel Insigna li parcheggiata, proprietà (come accertato dopo) di Un ignaro ozierese a Carbonia per le feste, danneggiandola nella intera fiancata destra, senza però fermarsi.

Quindi è stata inviata in supporto al richiedente l’autoradio di turno che ha poco dopo rintracciato il mezzo ed hanno invitato il conducente a fermarsi utilizzando i segnali luminosi ed acustici, senza avere alcuna risposta da parte dell’autista, che ha fermato il furgone solo dopo aver urtato un marciapiede e danneggiata una gomma in via Mazzini.

Subito bloccati, i due, in palese stato di ubriachezza, hanno tentato allontanarsi dal mezzo sbattendo gli sportelli contro i militari, tentando di divincolarsi per cercare di fuggire.

Quindi sono stati messi in condizioni di non nuocere e poi identificati: si tratta di Ivashchenko kostiantyn, di 29 anni, ucraino, residente Ucraina, domiciliato Iglesias e Stanislav levkovicho, nato a Russia, di 34 anni, domiciliato ad iglesias.

I due venivano immediatamente bloccati dai militari e con l’ausilio di una pattuglia della Stazione di Giba condotti negli uffici del comando compagnia di Carbonia, per gli accertamenti di ritoi di rito. Nel frattempo giungeva presso questi uffici L.M.L., il titolare del bar, il quale riferiva che poco prima due giovani, a lui sconosciuti, avevano consumato diverse bevande presso il suo locale “Jo Lounge” sito in via delle Poste e che dopo aver infastidito la clientela, se ne sono andati via senza pagare quanto da loro consumato. L’uomo entrato in caserma ha visto i due arrestati, li ha riconosciuti ed ha presentato subito querela nei confronti dei due stranieri.

Giungeva inoltre presso questi uffici anche il proprietario della Opel ed anche lui ha presentato formale querela nei confronti dei due giovani per il danneggiamento della sua autovettura. Perciò visti i risultati degli accertamenti i due extracomunitari sono stati dichiarati in arresto per danneggiamento aggravato, insolvenza fraudolenta, ubriachezza e resistenza a Pubblico Ufficiale ed in seguito l’A.G. ha disposto la custodia presso le camere di sicurezza della compagnia cc di Carbonia, in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.