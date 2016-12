Per firme false per le elezioni comunali di Orgosolo allontanato dal paese Sindaco e segretaria comunale.

Orgosolo (Nu), 25 Dic 2016 – Ieri, il personale della Digos e quello del commissariato P.S. di Orgosolo, ha eseguito l’ordinanza di misura cautelare del divieto di dimora nel comune a carico del sindaco Dionigi Deledda e del segretario comunale fiore gloria.

Il provvedimento è stato emesso nell’ambito del procedimento penale che vede indagato il primo cittadino e la segretaria comunale per la falsificazione delle firme per la presentazione delle liste “murales” ed “orgolesi”, in occasione delle consultazioni elettorali dello scorso 5 giugno.