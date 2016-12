L’investitore del pensionato di Olbia si è costituito ai carabinieri.

Olbia (SS), 23 Dic 2016 – Nel primo pomeriggio di oggi, A.B., 32 anni, olbiese, che ieri mattina ha investito Angelo Muntoni, deceduto poco dopo per le ferite riportate, accompagnato dal proprio legale di fiducia, si è costituito ai Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia che già nella mattinata di ieri, a poche ore dal terribile incidente, erano a conoscenza del percorso fatto prima dell’impatto, della via di fuga, della zona in cui risiedeva il conducente e del tipo di veicolo utilizzato.

Questa mattina, oltre ai servizi messi in atto che non sono mai cessati dal tragico evento, un equipaggio della Sezione Radiomobile si è recato presso il Reparto Investigazioni Scientifiche di Cagliari per “ripulire” alcuni fotogrammi ripresi da telecamere della zona dell’incidente. Era già chiaro il tipo di veicolo di cui sono state fornite indicazioni precise sin da ieri sera e questa mattina l’accertamento presso il RIS è servito solo per avere i necessari riscontri all’identificazione di chi fosse alla guida al momento dell’incidente.

Il conducente ha riferito di non essersi accorto di nulla e anche nel momento dell’impatto era convinto di avere urtato un cassonetto dell’immondizia.

L’autovettura, una Fiat Punto di colore azzurro chiaro, è stata sottoposta a sequestro ed è già stata data in consegna a un custode giudiziario.

I Carabinieri hanno arrestato il giovane perché responsabile di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso, e, su disposizione del Magistrato, è stato tradotto presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari.