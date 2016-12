Tragica morte di un senzatetto di Cagliari: travolto da due macchine, prima da un taxi e poi da un’altra vettura.

Cagliari, 22 Dic 2016 – Un senzatetto ha smesso di vivere in modo tragico. Giuseppe Farci, 58 anni, è stato investito per ben due volte, prima da un’auto che lo ha sbalzato sulla carreggiata opposta e poi da un’altra vettura.

L’uomo stava attraversando la strada all’alba sotto un violento acquazzone in un punto pericoloso fuori dalle strisce pedonali, in viale Pula, è stato travolto da un taxi, scaraventato sulla corsia opposta e investito da una seconda auto.

Subito dopo sul posto sono giunti i sanitari del 118 ma per il poveretto non c’è stato nulla da fare: era morto poco dopo al Brotzu.

Cagliari, ormai è un ritrovo a cielo aperto per diseredati e sfortunati che non hanno niente da vivere e nessun rifugio per la notte.