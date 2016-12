Nell’Aula Polifunzionale del Comando Legione Carabinieri di Via Sonnino lezione speciale, rivolta ad alcune scolaresche del Capoluogo, in materia di fuochi pirotecnici e petardi.

Cagliari, 22 Dic 2016 – Dalle 9.30, alle 11.30 di oggi, presso l’Aula Polifunzionale del Comando Legione Carabinieri di Via Sonnino, il Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari, in collaborazione con la Direzione dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari (dirigente Dott. Luca Cancelliere), ha organizzato una lezione speciale, rivolta ad alcune scolaresche del Capoluogo, in materia di fuochi pirotecnici e petardi.

Personale specializzato delle squadre antisabotaggio (artificieri e cinofili) del citato Comando Provinciale ha illustrato a 150 ragazzi delle Scuole Secondarie di primo grado “Alfieri”, “Satta-Spano-De Amicis” e “Santa Caterina” le norme che regolano l’acquisto, il trasporto e l’impiego di questi materiali, descrivendo i gravi rischi per l’incolumità personale che si corrono nel maneggio dei prodotti illegali, anche inesplosi, e nell’uso improprio di quelli legali, con un accenno alle conseguenze negative cui vanno incontro persino gli animali domestici.

Particolare attenzione è stata dedicata a spiegare le ragioni del divieto di acquisto e utilizzo degli artifizi pirotecnici per i minori di 14 anni, nonché i modi per distinguere i prodotti di tipo lecito, da quelli di natura illegale.

I relatori hanno consegnato un opuscolo informativo che sintetizza gli argomenti trattati ed hanno sottolineato quanto sia importante che l’informazione data oggi ai giovani, raggiunga anche i genitori, e più in generale gli adulti, che spesso sono i responsabili, talvolta anche per scarsa conoscenza dell’argomento, dei più frequenti incidenti in danno dei minori.

La giornata si è conclusa con una breve dimostrazione svolta dai cinofili e dagli artificieri, che hanno simulato un intervento a seguito di una segnalazione per il rinvenimento di fuochi artificiali inesplosi.

L’iniziativa rientra nella costante attività di diffusione della cultura della legalità svolta dall’Arma presso le scuole di ogni livello della provincia.