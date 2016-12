Industria, Assessore Piras: “nessuno stallo su ripresa produttiva miniera Olmedo”

Cagliari, 22 Dic 2016 – “Non siamo in una fase di stallo, presto la miniera di Olmedo ripartirà. I tempi tecnici, legati alle complesse procedure burocratiche e normative che riguardano la riapertura di un sito minerario, purtroppo non possono essere elusi. I lavoratori e i sindacati sanno bene che la Regione ha fatto e sta facendo molto per garantire la riapertura della miniera e la salvaguardia di tutti i posti di lavoro”.

Lo afferma l’assessora dell’Industria, Maria Grazia Piras.

“Si tratta di un iter molto articolato e anche in questi ultimi giorni, in accordo con l’azienda, sono stati risolti alcuni aspetti indispensabili per il riavvio della produzione. Ci aspettiamo che la società provveda a intervenire quanto prima, così come annunciato nell’ultimo incontro”.

L’assessora, inoltre, ricorda il ruolo svolto dalla Regione per la ripresa di Olmedo. “Abbiamo fatto un’azione importante di scouting che si è concretizzata in breve tempo con l’arrivo di un nuovo investitore. Adesso stanno per concludersi gli adempimenti imposti dalle leggi e dalle normative. Siamo certi che l’attività riprenderà molto presto e che tutti i lavoratori verranno reimpiegati per ridare slancio a un sito produttivo di enorme valenza per il territorio”.