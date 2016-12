Centri antiviolenza, assessorato chiarisce: ci sono risorse in più per 2016

Cagliari, 22 Dic 2016 – In riferimento alle polemiche sui fondi per i Centri antiviolenza, l’assessorato della Sanità precisa che alle risorse previste nella delibera, approvata dalla Giunta martedì scorso (un milione di euro), vanno aggiunti 900 mila euro del fondo nazionale, assegnati alla Regione Sardegna, e per il trasferimento dei quali si attende il decreto ministeriale. Questa somma è destinata alla copertura delle spese sostenute dai Centri nel 2015-2016.

Per questioni legate alla programmazione e spendita delle risorse regionali, si è scelto di approvare la delibera senza attendere il decreto nazionale, ma con la certezza che l’assegnazione indicata per Sardegna venga mantenuta.

Questo significa che i Centri avranno ancora più risorse rispetto allo scorso anno, potendo disporre di 1 milione 450 mila euro per le spese del 2016 e di altri 450 mila per quelle del 2015.